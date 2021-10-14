Два человека пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Авария произошла в Санкт-Петербурге. Два человека попали в больницу. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Посреди проспекта врезались две машины. Пострадали двое пассажиров. Их доставили в больницу.

Точная причина аварии пока неизвестна.

Ранее массовое ДТП произошло сегодня на автодороге пятый километр Балаклавского шоссе — мыс Фиолент в Севастополе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в ВАЗ. В результате российский автомобиль отлетел на столб. Иномарка же столкнулась с попутным автомобилем Renault.