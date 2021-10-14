14 октября 2021, 23:19
Два человека пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге
Невские новости: два человека попали в больницу после аварии в Петербурге
Авария произошла в Санкт-Петербурге. Два человека попали в больницу. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Посреди проспекта врезались две машины. Пострадали двое пассажиров. Их доставили в больницу.
Точная причина аварии пока неизвестна.
Ранее массовое ДТП произошло сегодня на автодороге пятый километр Балаклавского шоссе — мыс Фиолент в Севастополе. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в ВАЗ. В результате российский автомобиль отлетел на столб. Иномарка же столкнулась с попутным автомобилем Renault.