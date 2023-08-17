Происшествия 17 августа 2023, 19:36 Два человека пострадали в ДТП в Самарской области

Читать 360tv в

Столкновение сразу трех легковых автомобилей произошло на трассе в Красноярском районе Самарской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, пьяный водитель за рулем Opel Zafira при повороте налево не уступил дорогу отечественной легковушке, от удара ее откинуло на автомобиль Toyota RAV4.

Реклама

Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель и пассажирка иномарки Toyota, их доставили в больницу.