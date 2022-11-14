Происшествия 14 ноября 2022, 12:46 Два человека пострадали в ДТП в Оренбурге

Читать 360tv в

В воскресенье, 13 ноября, на одной из городских улиц Оренбурга случилось ДТП. На месте работали спасатели, которые вытаскивали людей из покореженной машины. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Как рассказали в ГУ МЧС по Оренбургской области, после деблокирования из автомобиля людей перенесли в машину скорой. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим.

Реклама

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Реклама