14 ноября 2022, 12:46
Два человека пострадали в ДТП в Оренбурге
В воскресенье, 13 ноября, на одной из городских улиц Оренбурга случилось ДТП. На месте работали спасатели, которые вытаскивали людей из покореженной машины. Об этом написал сайт 56orb.ru.
Как рассказали в ГУ МЧС по Оренбургской области, после деблокирования из автомобиля людей перенесли в машину скорой. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим.
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В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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ДТП
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