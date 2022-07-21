Два человека пострадали в ДТП в Новом Уренгое

За минувшие сутки в Новом Уренгое два человека получили травмы во время разных ДТП. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Первое ДТП было зафиксировано 20 июля вечером. Столкнулись иномарки Hyundai и Dodge, в результате чего пострадал один из пассажиров.

Вторая авария произошла около 20:00. Водитель отечественного авто не справился с управлением и столкнулся с машиной, которая ехала спереди. В итоге он получил травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.