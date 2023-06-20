Происшествия 20 июня 2023, 17:18 Два человека пострадали в ДТП в Новом Уренгое

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Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе в Новом Уренгое. В аварии пострадали два человека, сообщил сайт «Ямал медиа» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по ЯНАО.

ДТП произошло на Магистральной улице в районе развязки Солнечной. По предварительным данным, от удара иномарку BMW отбросило на дорожный знак.

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Отмечается, что различные травмы получили водитель и пассажир легковушки, пострадавших доставили в больницу.