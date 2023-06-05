Происшествия 05 июня 2023, 18:39 Два человека пострадали в ДТП в Новочеркасске

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Легковой автомобиль врезался в дерево на Харьковском шоссе в городе Новочеркасске Ростовской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

По предварительным данным, автомобиль сначала съехал с дороги, затем врезался в дерево. Различные травмы получили водитель легковушки и пассажир, их доставили в больницу.

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Отмечается, что по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.