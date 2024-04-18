Происшествия 18 апреля 2024, 17:11 Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

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Два легковых автомобиля столкнулись на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. В результате аварии пострадали два человека, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем иномарки BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Mazda. Оба водителя получили травмы.

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Отмечается, что пострадавших доставили в областную больницу имени Семашко.