01 декабря 2020, 18:19
Два человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием иномарки и мотоцикла, передает «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на дороге Краснодар — Ейск. По предварительной информации, 70-летний водитель иномарки Nissan при выезде с второстепенной дороги не уступил мотоциклу Suzuki и допустил столкновение. В результате пострадали байкер и его пассажирка. С полученными травмами их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.