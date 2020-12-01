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    01 декабря 2020, 18:19

    Два человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием иномарки и мотоцикла, передает «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла накануне на дороге Краснодар — Ейск. По предварительной информации, 70-летний водитель иномарки Nissan при выезде с второстепенной дороги не уступил мотоциклу Suzuki и допустил столкновение. В результате пострадали байкер и его пассажирка. С полученными травмами их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.