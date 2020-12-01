Два человека пострадали в ДТП в Краснодарском крае

По данным издания, авария произошла накануне на дороге Краснодар — Ейск. По предварительной информации, 70-летний водитель иномарки Nissan при выезде с второстепенной дороги не уступил мотоциклу Suzuki и допустил столкновение. В результате пострадали байкер и его пассажирка. С полученными травмами их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.