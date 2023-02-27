Происшествия 27 февраля 2023, 18:08 Два человека пострадали в ДТП в Кореновске

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Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в центре города Кореновск Краснодарского края. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

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Отмечается, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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