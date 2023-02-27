27 февраля 2023, 18:08
Два человека пострадали в ДТП в Кореновске
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет в центре города Кореновск Краснодарского края. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.
Реклама
Отмечается, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама