Происшествия 14 марта 2023, 13:46 Два человека пострадали в ДТП в Кемеровской области

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Легковой автомобиль врезался в металлическую опору теплотрассы в поселке Промышленная в Кемеровской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Отмечается, что полицейские обнаружили в машине двух пострадавших, водитель с места происшествия сбежал.

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Позже виновника ДТП удалось задержать, он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил свой побег тем, что испугался последствий.

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