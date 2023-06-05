Происшествия 05 июня 2023, 18:39 Два человека пострадали в ДТП в Ивановской области

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Легковая машина вылетела в кювет на трассе возле деревни Панино Фурмановского района Ивановской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не смог справиться с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

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Отмечается, что на место аварии прибыли спасатели, они деблокировали двух пострадавших и передали их медикам.