Два человека пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошла авария, в результате которой два человека пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

«Дни.ру» рассказали, что перевернулся автобус с 20 вахтовиками. ДТП случилось на 84-м километре дороги Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын. Отмечается, что водитель потерял управления, отвлекшись на телефонный звонок. Два человека получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.