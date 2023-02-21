Происшествия 21 февраля 2023, 14:28 Два человека пострадали в ДТП с участием трамвая в Самаре

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Столкновение грузовой фуры и пассажирского трамвая произошло на Заводском шоссе в городе Самаре. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП различные травмы получили кондуктор и водитель за рулем электротранспорта.

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Отмечается, что в момент столкновения пассажиров в салоне трамвая не было.

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