Происшествия 07 февраля 2023, 14:38 Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Татарстане

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Столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи произошло в городе Набережные Челны в Республике Татарстан. В результате аварии пострадали два человека, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Татарстану.

По предварительным данным, машина скорой помощи столкнулась с иномаркой Audi. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», в настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего.

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