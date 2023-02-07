07 февраля 2023, 14:38
Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Татарстане
Столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи произошло в городе Набережные Челны в Республике Татарстан. В результате аварии пострадали два человека, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Татарстану.
По предварительным данным, машина скорой помощи столкнулась с иномаркой Audi. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», в настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего.
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