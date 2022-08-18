Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Магнитогорске

Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Магнитогорске. Два человека получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Скорая помощь везла пациента с сиреной и проблесковыми маячками, но водитель легкового автомобиля это проигнорировал, в результате чего произошла авария. От удара машина скорой помощи перевернулась. Фельдшер и пациент, которые находились внутри, получили травмы.

«Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия», — рассказали в ГИБДД.