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    18 августа 2022, 18:22

    Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Магнитогорске

    Дарья Морозова

    Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи в Магнитогорске. Два человека получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

    Скорая помощь везла пациента с сиреной и проблесковыми маячками, но водитель легкового автомобиля это проигнорировал, в результате чего произошла авария. От удара машина скорой помощи перевернулась. Фельдшер и пациент, которые находились внутри, получили травмы.

    «Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия», — рассказали в ГИБДД.