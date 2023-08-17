17 августа 2023, 19:35
Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла во Владимирской области
Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Вязниковском районе Владимирской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УМВД.
По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу отечественному автомобилю на перекрестке. Несовершеннолетний и его пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу.
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Отмечается, что за нарушение ПДД подростка и его родителей привлекут к административной ответственности.
ДТП
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