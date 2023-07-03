Происшествия 03 июля 2023, 17:03 Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Новороссийске

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В городе Новороссийск Краснодарского края 31-летний мужчина и 19-летняя девушка пострадали в аварии с участием мотоцикла. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, байкер врезался в барьерное ограждение на улице Конституции ночью 2 июля. Мотоциклист и его пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу.

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Отмечается, что мужчина находился за рулем без водительских прав.