05 июля 2023, 16:52
Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Екатеринбурге
Столкновение легковой машины и мотоцикла произошло на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую ГИБДД.
По предварительным данным, легковушка двигалась по левой полосе, когда в нее врезался мотоцикл. Различные травмы в виде ссадин и ушибов получили байкер и пассажирка мотоцикла.
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Отмечается, что пострадавших доставили в городскую больницу № 24.
ДТП
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