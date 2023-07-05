Происшествия 05 июля 2023, 16:52 Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Екатеринбурге

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Столкновение легковой машины и мотоцикла произошло на проспекте Академика Сахарова в Екатеринбурге. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую ГИБДД.

По предварительным данным, легковушка двигалась по левой полосе, когда в нее врезался мотоцикл. Различные травмы в виде ссадин и ушибов получили байкер и пассажирка мотоцикла.

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Отмечается, что пострадавших доставили в городскую больницу № 24.