Происшествия 02 июня 2023, 17:36 Два человека пострадали в ДТП с участием иномарки в Петербурге

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Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В аварии пострадали два человека, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по городу и области.

По предварительным данным, легковушка разворачивалась в неположенном месте, после чего в нее врезался мотоцикл. Различные травмы в аварии получили оба водителя.

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Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.