Эксклюзив 24 августа 2023, 21:37 Два человека пострадали в ДТП с участием электросамоката в Москве Freepik

Читать 360tv в

Два человека пострадали в ДТП в Москве на улице Наметкина. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, авария произошла с участием черного легкового автомобиля Hyundai и электросамоката. Сотрудники экстренных служб прибыли на место. Другой информации о происшествии пока не поступало.

Реклама

Ранее, 16 августа, ДТП с участием электросамоката и легковой машины случилась на улице Авиаконструктора Микояна в Москве. Как сообщили в прокуратуре столицы, пострадавшего мужчину, который на самокате проезжал по пешеходному переходу, отправили в больницу.

Смертельная авария с электросамокатом произошла еще 13 августа в Оренбургской области. Несовершеннолетний водитель самоката столкнулся с автомобилем Lada Kalina, в результате происшествия погибло двое детей.

Как ранее заявили в Госавтоинспекции, в Москве с января по июль случилось примерно 600 аварий с самокатами. Также в ведомстве напомнили, что на этом транспортном средстве может передвигаться только один человек.