27 февраля 2023, 14:54
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Тюменской области
Пассажирский автобус въехал в стоящий на обочине манипулятор на федеральной трассе в Тюменской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в манипулятор.
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В момент аварии в общественном транспорте находились 30 пассажиров, двое из них получили различные травмы.
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