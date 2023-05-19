19 мая 2023, 12:35
Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Самаре
Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Самаре на проспекте Кирова. В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, отечественная машина врезалась в автобус, который находился на остановке общественного транспорта.
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Отмечается, что различные травмы получили водитель и младенец, которые были в легковушке.
ДТП
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