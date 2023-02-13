Эксклюзив 13 февраля 2023, 16:57 Два человека пострадали в ДТП с тремя иномарками на севере Москвы Источник «360»: Ford, Audi и Hyundai устроили ДТП на Новосходненском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Три иномарки столкнулись в районе дома № 31 на Новосходненском шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, в результате аварии пострадали два человека.

По словам источника, участниками аварии стали Ford Mondeo, Audi и Hyundai Solaris. Ford и Audi столкнулись лоб в лоб, а Solaris, который, вероятно, зацепило в момент ДТП, оказался в сугробе.

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На место аварии прибыли две машины скорой, помощь потребовалась двум людям, уточнил собеседник «360». Одного из них доставили в Боткинскую больницу

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Факт ДТП на Новосходненском шоссе с участием нескольких автомобилей подтвердили в дептрансе Москвы. На месте ЧП работают оперативные службы.

В ведомстве обратили внимание, что движение в районе аварии временно перекрыли.