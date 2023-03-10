10 марта 2023, 09:51
Два человека пострадали в ДТП с такси и внедорожником на востоке Москвы — источник
Источник «360»: два человека пострадали в ДТП на востоке Москвы, оба в тяжелом состоянии
Два человека пострадали при столкновении такси Lexus и внедорожника Volkswagen в районе 6-го проезда Подбельского, в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360». Оба раненых — в тяжелом состоянии.
Уточняется, что у одного — закрытая черепно-мозговая травма, у второго — перелом голени. Им оказали первую помощь. Одного из раненых уже передали бригаде «скорой». На место также прибыли спасатели.
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Официальных данных об аварии пока нет. Информация выясняется.
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ДТП
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