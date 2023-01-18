Эксклюзив 18 января 2023, 14:58 Два человека пострадали в ДТП с пятью автомобилями на Ленинградском проспекте в Москве Источник «360»: два человека пострадали в массовом ДТП на Ленинградском проспекте в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ДТП с пятью автомобилями произошло на Ленинградском проспекте в Москве, сообщил источник «360». По его данным, среди участников аварии есть два такси. В результате, по предварительной информации, пострадали два человека.

Столкновение Mercedes, Toyota, Volkswagen, Hyundai и BMW произошло в районе дома № 27, уточнил источник. Пострадавших начали осматривать прибывшие медики скорой помощи. Из-за аварии на проспекте перекрыли две полосы движения в сторону центра и три полосы в сторону области.

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В региональном главке МВД «360» сообщили, что пока не получали заявки по этому адресу. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

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Факт ДТП подтвердили в столичном департаменте транспорта. По информации ведомства, машины столкнулись в районе дома 32/2 в средних рядах в направлении области и в правом в направлении центра. На месте работают оперативные службы города.