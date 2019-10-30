Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Уфе

Столкновение Lada под управлением 30-летнего уфимца с автобусом под управлением 40-летнего местного жителя произошло около часа дня.

Сообщается, что в момент столкновения в салоне Fiat находились пять пассажиров.

Двое из них — 34-летняя женщина и 19-летний молодой человек — отправились для осмотра в больницу. Полиция и другие службы работают на месте аварии.