23 апреля 2021, 14:06
Два человека пострадали в ДТП с лосем на Урале
Произошла авария в Свердловской области. Легковая машина врезалась в лося. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.
Водитель и пассажирка получили травмы, а лось погиб. Уточняется, что животное неожиданно выбежало на дорогу. машина не успела затормозить и произошло столкновение.
«Водителя и пассажирку увезли в больницу. У них очень серьезные травмы», — рассказали очевидца.
Мужчину могут заставить платить штраф за сбитого лося.