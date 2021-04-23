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    23 апреля 2021, 14:06

    Два человека пострадали в ДТП с лосем на Урале

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Свердловской области. Легковая машина врезалась в лося. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

    Водитель и пассажирка получили травмы, а лось погиб. Уточняется, что животное неожиданно выбежало на дорогу. машина не успела затормозить и произошло столкновение.

    «Водителя и пассажирку увезли в больницу. У них очень серьезные травмы», — рассказали очевидца.

    Мужчину могут заставить платить штраф за сбитого лося.