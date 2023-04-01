01 апреля 2023, 21:16
Два человека пострадали в ДТП с каршерингом в Новой Москве
Источник «360»: две иномарки столкнулись лоб в лоб в Новой Москве
В Новой Москве две иномарки столкнулись лоб в лоб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла в деревне Сосенки около дома № 191. Столкнулись иномарка Hyundai и каршеринг Nissan. На место ДТП приехали три кареты скорой помощи, а также правоохранители.
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Пострадали два человека. У одного диагностировали ушиб грудной клетки. У другого — рассечение над бровью. Обоих пострадавших доставили в городскую клиническую больницу. Подробности аварии выясняются.
ДТП
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