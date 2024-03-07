Происшествия 07 марта 2024, 16:42 Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Новокузнецке

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Легковой автомобиль и грузовая машина столкнулись на трассе в Новокузнецке Кемеровской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, автомобилистка за рулем Geely Tugella не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовую фуру Isuzu Elf.

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили женщина-водитель Geely Tugella и пассажир большегруза.