07 марта 2024, 16:42
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Новокузнецке
Легковой автомобиль и грузовая машина столкнулись на трассе в Новокузнецке Кемеровской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, автомобилистка за рулем Geely Tugella не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовую фуру Isuzu Elf.
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Отмечается, что различные травмы в аварии получили женщина-водитель Geely Tugella и пассажир большегруза.
ДТП
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