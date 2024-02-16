Происшествия 16 февраля 2024, 15:57 Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной на трассе в Волховском районе Ленинградской области. В аварии пострадали два человека, сообщил «Петербургский дневник».

По предварительным данным, у отечественной легковушки Lada Kalina открылся капот. Из-за этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовую фуру MAN с полуприцепом, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Отмечается, что различные травмы в аварии получили пассажир и водитель легковушки, их доставили в больницу.