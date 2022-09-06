Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

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Авария с участием грузовика произошла на трассе М-5 в Челябинской области. Два человека получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

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По данным ведомства, водитель легковой машины врезался в фуру из-за слишком большой скорости. В результате пострадали он сам и его несовершеннолетняя пассажирка. Обоих доставили в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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