Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области | 360°

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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

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Авария с участием грузовика произошла на трассе М-5 в Челябинской области. Два человека получили травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

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По данным ведомства, водитель легковой машины врезался в фуру из-за слишком большой скорости. В результате пострадали он сам и его несовершеннолетняя пассажирка. Обоих доставили в больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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