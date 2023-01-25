Происшествия 25 января 2023, 17:29 Два человека пострадали в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае

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Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на федеральной трассе вблизи станицы Пластуновской в Краснодарском крае. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем грузовика не справился с управлением и врезался в иномарку, стоящую на обочине. После столкновения легковушку отбросило в поле, в ней находились 36-летний водитель и шестилетний ребенок.

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Их доставили в больницу с тяжелыми травмами.