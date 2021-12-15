Два человека пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Авария произошла во вторник, 14 декабря, на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе. Два человека были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате пострадали водитель иномарки и пассажир автобуса.

Сейчас правоохранители выясняют точные причины аварии и опрашивают возможных свидетелей. Расследование продолжается.