Эксклюзив 05 февраля 2023, 09:31 Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве Источник «360»: автобус наехал на остановку в Москве, два человека пострадали РИА «Новости»

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Два человека пострадали после наезда маршрутного автобуса на остановку в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 48, строение 1, по Волочаевской улице. После наезда на ограждение автобус въехал в остановку, два человека пострадали, сказал источник.

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По его данным, в салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они травм не получили. Разлива топлива на месте ДТП не произошло.

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Состояние пострадавших уточняется. Данные о происшествии официально пока не подтверждены.