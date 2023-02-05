05 февраля 2023, 09:31
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Источник «360»: автобус наехал на остановку в Москве, два человека пострадали
Два человека пострадали после наезда маршрутного автобуса на остановку в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 48, строение 1, по Волочаевской улице. После наезда на ограждение автобус въехал в остановку, два человека пострадали, сказал источник.
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По его данным, в салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они травм не получили. Разлива топлива на месте ДТП не произошло.
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Состояние пострадавших уточняется. Данные о происшествии официально пока не подтверждены.
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