Эксклюзив 02 января 2023, 08:41 Автомобиль и автобус столкнулись на северо-западе Москвы — источник Источник «360»: ДТП с автобусом и автомобилем произошло на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Автобус столкнулся с автомобилем на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник «360». По его данным, авария произошла на Строгинском бульваре, в районе дома 30.

Заявка о происшествии поступила в 08:19, уточнил источник. По его информации, в результате ДТП никто не пострадал.

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Официально информацию о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства и подробности уточняются.

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Автобус снес металлическое ограждение 30 декабря в Ростове-на-Дону из-за эпилептического приступа у водителя. ДТП случилось неподалеку от дома № 15 на улице Ткачева.