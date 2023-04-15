15 апреля 2023, 19:10
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы
Источник «360»: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Москве
В Юго-Западном административном округе Москвы произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Транспортные средства столкнулись в районе первого корпуса дома № 15 на улице Каховке. Автобус № 224 следовал от станции метро «Каховская» в сторону улицы Марии Ульяновой.
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Общественный транспорт врезался в иномарку Peugeot. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Их уже осматривает бригада скорой помощи, которая прибыла на место аварии.
Сотрудники ДПС пока не приехали. Перекрыты две полосы дороги из семи в сторону метро «Каховская». Подробности аварии выясняются.
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Москва 2023
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