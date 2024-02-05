05 февраля 2024, 17:33
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью
На трассе Сызранском районе накануне произошло ДТП с участием грузовика, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Самарской области.
Женщина за рулем ВАЗ-21093, в котором также сидел 46-летний пассажир, из-за сильного снегопада не справилась с управлением. Авто вынесло на встречку, где оно столкнулось с грузовиком. В результате аварии водитель и пассажир легковушки пострадали, их доставили в больницу.
ДТП
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