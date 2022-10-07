Два человека пострадали в ДТП с загоревшейся машиной под Ижевском | 360°

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Два человека пострадали в ДТП с загоревшейся машиной под Ижевском

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Машина загорелась во время аварии под Ижевском. Два человека получили травмы, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель Lada Vesta пытался обогнать автомобиль и для этого выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Solaris, после чего его машина загорелась.

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Оба водителя получили травмы и попали в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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