Эксклюзив 05 апреля 2023, 18:45 Два человека пострадали в ДТП на ЦКАД в Московской области Источник «360»: в аварии на ЦКАД в районе Торопово пострадали два человека

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В Московской области произошло ДТП с участием отечественной легковушки и кроссовера. Как сообщил источник «360», пострадали два человека.

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Авария произошла на 107-м километре ЦКАД рядом с поворотом на деревню Торопово в Раменском округе. На трассе столкнулись кроссовер Renault Duster и отечественный автомобиль Lada Largus. Известно о двух пострадавших в результате ДТП.

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На кадрах, появившихся в распоряжении «360», видно, что от удара иномарка почти «сложилась в гармошку». У Duster полностью вмят багажник, разбита передняя часть и скошены двери с пассажирской стороны. У Largus также разбит капот и лобовое стекло.

Подробности случившегося выясняются.