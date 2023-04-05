05 апреля 2023, 18:45
Два человека пострадали в ДТП на ЦКАД в Московской области
Источник «360»: в аварии на ЦКАД в районе Торопово пострадали два человека
В Московской области произошло ДТП с участием отечественной легковушки и кроссовера. Как сообщил источник «360», пострадали два человека.
Авария произошла на 107-м километре ЦКАД рядом с поворотом на деревню Торопово в Раменском округе. На трассе столкнулись кроссовер Renault Duster и отечественный автомобиль Lada Largus. Известно о двух пострадавших в результате ДТП.
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На кадрах, появившихся в распоряжении «360», видно, что от удара иномарка почти «сложилась в гармошку». У Duster полностью вмят багажник, разбита передняя часть и скошены двери с пассажирской стороны. У Largus также разбит капот и лобовое стекло.
Подробности случившегося выясняются.
ДТП
ЦКАД
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