17 апреля 2023, 14:49
Два человека пострадали в ДТП на трассе Москва — Челябинск
УГИБДД по Челябинской области сообщило о дорожной аварии, которая произошла 16 апреля на 1622-м километре дороги Москва — Челябинск. Об этом написал сайт kursdela.biz.
По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2113» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. Обоих водителей с травмами доставили в больницу.
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ДТП привело к образованию дорожной пробки на участке трассы в Усть-Катаве. Спустя час после аварии движение было полностью восстановлено.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение для легковых транспортных средств.
Челябинская область
ДТП
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