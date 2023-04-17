Происшествия 17 апреля 2023, 14:49 Два человека пострадали в ДТП на трассе Москва — Челябинск

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УГИБДД по Челябинской области сообщило о дорожной аварии, которая произошла 16 апреля на 1622-м километре дороги Москва — Челябинск. Об этом написал сайт kursdela.biz.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2113» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. Обоих водителей с травмами доставили в больницу.

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ДТП привело к образованию дорожной пробки на участке трассы в Усть-Катаве. Спустя час после аварии движение было полностью восстановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение для легковых транспортных средств.