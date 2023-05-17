Происшествия 17 мая 2023, 22:21 Два человека пострадали в ДТП на Ставрополье

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В Ставропольском крае произошла авария, в результате которой два человека получили травмы. Об этом сообщил портал Newstracker со ссылкой на региональное ГИБДД.

Сайт kp.ru уточнил, что ДТП случилось в минувший понедельник в селении Константиновском. По данным издания, 15-летний водитель мопеда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где вписался в мотоцикл. И подросток, и мотоциклист пострадали. Проводится проверка.