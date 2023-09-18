Эксклюзив 18 сентября 2023, 18:29 Два человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы Источник «360»: два человека пострадали в ДТП в районе Свиблово в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщил источник «360».

По его данным, вечером 18 сентября в Беринговом проезде столкнулись четыре машины: Mercedes, Kia, Renault и «ГАЗ».

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В результате массовой аварии пострадал мужчина, который ехал в салоне Mercedes. Также травмы получила женщина, находившаяся в автомобиле Kia.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших. О их состоянии пока ничего не известно. Водителей предупредили, что в районе ДТП перекрыли одну полосу движения. Все причины и обстоятельства произошедшего установят автоинспекторы.

Еще одно массовое ДТП произошло в Юго-Западном округе Москвы. В Северном Бутове на улице Поляны столкнулись несколько автомобилей. Одна из машин перевернулась.