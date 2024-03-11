Происшествия 11 марта 2024, 18:57 Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Чите

Читать 360tv в

В Чите на перекрестке улиц Столярова и Бабушкина столкнулись накануне вечером Toyota Noah и «Нива», два человека пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Чите.

Автомобили столкнулись на перекрестке, у иномарки оказалась почти полностью снесена передняя часть. У «Нивы» — меньше механических повреждений, однако ее пассажир и водитель пострадали, но они отказались от госпитализации. По факту аварии начали проверку.

Авторы: