Эксклюзив 04 апреля 2023, 15:56 Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы Источник «360»: легковушка въехала в грузовик на Бесединском шоссе, 2 человека пострадали РИА «Новости»

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Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москве. Там легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате случившегося два человека пострадали. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Аварию зафиксировали на Бесединском шоссе около дома № 15. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, второй человек отказался ехать в больницу. На этом участке движение затруднено.

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Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале подтвердил информацию о произошедшем. Ведомство уточнило, что на месте уже работают оперативные службы. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Позже стало известно, что в результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля скончался. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью, заявили в Госавтоинспекции Москвы.