04 апреля 2023, 15:56
Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Источник «360»: легковушка въехала в грузовик на Бесединском шоссе, 2 человека пострадали
Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москве. Там легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате случившегося два человека пострадали. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Аварию зафиксировали на Бесединском шоссе около дома № 15. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, второй человек отказался ехать в больницу. На этом участке движение затруднено.
Реклама
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале подтвердил информацию о произошедшем. Ведомство уточнило, что на месте уже работают оперативные службы. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.
Позже стало известно, что в результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля скончался. Полученные им травмы были несовместимы с жизнью, заявили в Госавтоинспекции Москвы.
ДТП
Реклама
Реклама