Происшествия 09 июля 2023, 09:45 Два человека пострадали в драке со стрельбой на западе Москвы РЕН ТВ: в драке со стрельбой у кафе на западе Москвы пострадали два человека РИА «Новости»

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Драка со стрельбой произошла рядом с кафе на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительной информации, конфликт начался около заведения по Беловежской улице. В кафе пыталась пройти компания из четырех человек, но их не впустили. После этого неизвестный открыл огонь из травматического оружия.

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Одна из пуль попала в грудь 41-летнему мужчине, его отвезли в больницу. Также пострадал другой очевидец события, но ехать с врачами для получения медицинской помощи отказался.

Прибывшие на место правоохранители задержали фигурантов около кафе, в отдел полиции поехали трое мужчин и девушка. По факту происшествия начали проверку.

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