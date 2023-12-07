Происшествия 07 декабря 2023, 17:47 Два человека пострадали в драке приезжих из пяти регионов России в центре Петербурга Приезжие из пяти регионов России устроили в Петербурге массовую драку с ножами РИА «Новости»

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Массовую драку в Санкт-Петербурге устроили граждане, приехавшие из разных регионов России. Два человека получили травмы, сообщил «Фонтанка».

Бой с ножами произошел на улице Восстания. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, после этого к жилому дому № 11 прибыл наряд патрульных и вневедомственной охраны.

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Выяснилось, что в ходе драки ранения получили жители Ростовской и Липецкой областей. Их доставили в больницу, позже они отказались от госпитализации.

Также полиция задержала в квартире семь человек. Четверо из них оказались уроженцами Калмыкии, один из Карачаево-Черкесской Республики и двое — из Ставропольского края. На всех подозреваемых оформили протоколы о мелком хулиганстве.

Криминалисты отправили на экспертизу семь ножей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне массовая драка с участием более 20 человек произошла на юго-востоке Москвы. Четверо участников потасовки попали с травмами в больницу.