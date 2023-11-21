Происшествия 21 ноября 2023, 16:19 Два человека пострадали в аварии в Сосновском районе Челябинской области

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ДТП с двумя пострадавшими произошло во вторник, 21 ноября, в Сосновском районе Челябинской области. Там столкнулись автомобили Lada-2114 и Mercedes. О случившемся рассказал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу Управления ГИБДД по региону.

Установлено, что водитель иномарки во время обгона столкнулся с отечественным авто под управлением 21-летнего водителя. Из-за сильного удара передняя часть Mercedes сильно повредилась, а Lada-2114 буквально разорвало пополам.

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В больницу с травмами различной степени тяжести попали водитель Lada-2114 и пассажирка Mercedes 1988-го года рождения.