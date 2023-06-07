Происшествия 07 июня 2023, 23:53 Два человека пострадали в аварии в Самарской области

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В Самарской области произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

В Тольятти на улице Офицерской 29-летний водитель Mitsubishi Lancer проехал на красный сигнал светофора и врезался в Kia Soul.

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Находившийся за рулем второго авто 62-летний мужчина, а также его 61-летняя пассажирка пострадали.

Отмечается, что у виновника столкновения не было водительских прав. Он отказался проходить медосвидетельствование.