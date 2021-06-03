Два человека пострадали в аварии в Ленинградской области

Произошло ДТП в Ленинградской области. Минимум два человека получили травмы. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Столкновение произошло ранним утром. Причина аварии неизвестна. Точное количество пострадавших также пока не ясно, но их минимум двое.

Мужчину забрали на скорой помощи — он был без сознания. Также травмы получила женщина, но ей госпитализация не потребовалась.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.