Происшествия 02 декабря 2022, 16:45 Два человека пострадали в аварии с участием КамАЗа под Пензой

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Мужчина и женщина пострадали при столкновении легковушки с автомобилем дорожной службы на трассе М-5. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло на 617 километре трассы — именно там столкнулись отечественная машина с грузовиком. За рулем легковушки находились водитель и 32-летняя пассажирка, они оба пострадали и были госпитализированы.

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48-летний мужчина за рулем КамАЗа не пострадал.

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